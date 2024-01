KRISTIINA BLOGI | Valetamine pole ilus, aga lastega on see mõnikord hea moodus probleemide vältimiseks

Kannatasin lapsena mõned aastad allergia all. Selle ilminguks olid sügelevad põlveõndlad ja käsivarred. Mäletan, et käisin mingil perioodil nõelravis ja see aitaski. Allergia taandus ning pole tänini tagasi tulnud. Mille vastu mul see allergia siis oli? „Magusa vastu“, ütlesid vanemad toona. „Magusa vastu“ olen isegi korduvalt välja öelnud, rääkides oma lapsepõlvehaigustest. Kuni mõni aasta tagasi tuli see jällegi kusagil jutuks ning nüüd juba ise emana hakkasin natuke seda diagnoosi oma peas analüüsima...