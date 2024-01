Häirekeskus ootab „Lumest lumele“ konkursile töid, mis õpetavad lastele 112 numbrit

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela sõnul on lapsed aasta-aastalt üha tublimad hädaabinumbrile helistajad. „Lapsed teevad hädaabinumbrile väga eeskujulikke kõnesid, kus kuulavad hoolikalt päästekorraldaja juhiseid ning vastavad tema küsimustele. Kõige olulisem info, mille päästekorraldaja kõne käigus välja selgitama peab, on mis juhtus ja kus juhtus. Seda, mis juhtus, oskavad lapsed üsna eeskujulikult selgitada. Sageli jäävad nad aga hätta oma asukoha ütlemisega. Seega lisaks sellele, et kasvatajad, õpetajad ja lapsevanemad õpetavad lastele selgeks numbri 112, võiksid nad ka selgitada seda, kuidas tuvastada enda asukohta,“ sõnab Alvela.