Minust ei saanudki „cool mom“

Kuigi „Mean Girls“ on legendaarne film ja väljend cool mom on sealt tuntuks saanud, oli minu silmis just sotsiaalmeedia ja ennekõike Instagram koht, kust leidsin oma momfluencer’id. Minu silmis oli lahe, kui tundus, et naine saab pärast lapse sündi elada vana viisi edasi ning näeb ikka ilus ja hoolitsetud välja. Lubasin, et pingutan pärast sünnitust ka ise selle nimel, ja tegelikult olen seda lubadust ka suuresti pidanud. Lihtsalt minu arvamus väljendist cool mom on ajaga muutunud.