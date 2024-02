Taavi Eilat: me ei kiusa oma poega pannes talle roosat kombekat selga, me oleme lihtsalt praktilised lapsevanemad

Meie saime oma helesinise käru hea raha eest sõpradelt, kellel see üle jäi, ja see pruun jope tundus Hõbele palju sobivam kui mis tahes teist värvi kehakate.

Tõele au andes oleme tütrele ostnud palju rohkem riideid lasteosakonna poistesektsioonist ja seda puhtalt põhjusel, et seal on palju enam vahvaid värvilisi riideid, mis on Annika ja minu meelest kordi lustakamad ja sobilikumad meie lapsele, tema ise­loomule. Tundub siiski kummaline, et ühele soole ongi mingis eas vaid sellised valikud. Või veel enam – kas valik on nii ahtake vaid kuni teatud vanuseni? Ma pole täheldanud, et Kelly Sildaru, Kaja Kallas või Anne Veski käiks siiani ainult roosas