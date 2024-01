KUULA | Lasteabi podcast: just nende raskuste ja katsumustega põrkuvad tänapäeva noored

Vanematel on tähtis toetada teismelise unistusi, aga nii, et nad last katki ei tee. Märt selgitab, mis protsessid noores inimeses murdeeas toimuvad, kas ja kuidas seada piire, mismoodi otsivad noored oma identiteeti ja kuidas saavad vanemad laste iseseisvumist toetada. Juttu tuleb ka sellest, mis võib noore viia läbipõlemise ja vaimse tervise muredeni.

Oluline on märgata oma sõpru ja lähedasi ning neile vajadusel abi otsida. Enamasti leiavad noored oma vanematelt ja lähedastelt piisavalt tuge, aga alati see nii pole ning mõnikord on ka vanemad, õpetajad ja treenerid ise noore pärast mures. Ka nemad on oodatud Lasteabisse pöörduma ja nõu küsima. Seda saab teha telefonil 116 111, kodulehel asuva vestlusakna kaudu www.lasteabi.ee või e-kirja teel info@lasteabi.ee.