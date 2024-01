Isa silme läbi: edukas rinnaga toitmine ei olene ainult naisest. Ka isad saavad aidata, et see teekond hästi sujuks

„Esmakordse isana oli mul suur privileeg näha ka seda, kuidas mu naine emaks kasvab. Kui paljud isad ei mõista tihtipeale oma rolli selles, et nende kaaslasel beebi imetamine õnnestuks, sain mina ruttu aru, et on oluline naist sellel teekonnal toetada. See mitte ainult ei tugevdanud meie sidet vanematena, aga andis mulle ka vajalikke õppetunde,“ jagab kolme lapse isa oma nõuandeid lootuses, et ka teistel isadel nendest kasu on.