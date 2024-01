Sokisahtlist sõbrapäeva kingiideed

Suurust on alati raske valida, aga suurus on oluline. Üldine reegel sukkade ja sukkpükste puhul on see, et kui sinu kingisaaja on pikkade jalgadega, vali M- või L-suurus, et sukad ja sukkpüksid oleksid mugavad. Kui sa aga pole kindel, mis suurus võtta, ole kaval ja vali hoopis kinkekaart – usu, see teeb su elu palju lihtsamaks.