Lapsed on streigi tõttu kodus ja nende aeg vajab sisustamist? Pere ja Kodu lehel saavad lapsed mängida harivaid ALPA mänge!

ALPA Kids sündis lapsevanemate enda suurest soovist ja vajadusest – eestikeelseid digiõppemänge enne lihtsalt ei olnud. „ALPA on laste hea sõber, kes kutsub mängima, esitab küsimusi ning loob mängulisi olukordi,“ ütlevad nad ise. Nii, nagu suur osa Pere ja Kodu lugejaid, on ka ALPA loojad veendunud, et niisama lapsele nutisisu kätte anda ei ole hea. ALPA Kids on aga kõige süümepiinade vabam mäng, mida oma lapsele saad pakkuda. Selle kvaliteetne sisu on valminud koostöös Harno, Startup Estonia ja TLÜ koosloomeprogrammiga ning teaduspõhisuse tagamiseks tehakse koostööd TLÜga teadustöörühmaga. Kogu see tarkus ja kvaliteet ei ole aga ühtegi järeleandmist teinud lastele meeldimises – põnnid mängivad vahva alpakaga koos nii lõbusasti, et igav ei hakka kellelgi.