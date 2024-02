Elin: Meie pere on suur spaasõber ja põhiasi, mis mind mitmetes spaades häirib, on jahe õhk ja/või vesi. Laulasmaal asuvas LaSpas selle pärast muretsema ei pea! Õhk on püsivalt mõnus 29 ning vesi enamikus basseinides 32 kraadi, erandiks suur ujulabassein ja välibassein.