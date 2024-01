Lastega kodukontoris | Kuidas vältida hulluks minemist ja korraldada töö viisil, et see saab tehtud ja laps on rõõmus?

Üritad vastata töömeilidele, ent iga minuti tagant tahab laps sulle näidata uut joonistust või vaatab sulle anuvate silmadega otsa lootuses, et heidad töö kõrvale? Või hoiad hinge kinni nähes, et telefon heliseb, sest tead juba eos, et just oluliste telefonikõnede ajal aktiveerub lapse lobapidamatus kohe eriti? Sa ei ole üksi! Ja mis peamine - su laps ei tee seda meelega. Lapsed soovivad oma vanemate heakskiitu ja paratamatult on nad impulsiivsed. Neil pole veel välja kujunenud arusaama selle kohta, millal ja mida sobib rääkida. Samuti on neil täiskasvanuga võrreldes hoopiski teine ajataju.



„Oota, emme peab veerand tundi ühele asjale keskenduma,“ on täiskasvanu jaoks lihtne asi mida mõista. 15 minutit on terve päeva lõikes imevähe. Laste jaoks kulgeb aeg aeglasemalt. Enda jutukorra ootamine muutub neile väga kiiresti tüütuks. Eriti, kui nad on niigi elevust täis, et saavad kodus olla.