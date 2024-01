30 aastat usaldust. Palju õnne sünnipäevaks, Pere ja Kodu!

Kirjeldamatult uhke on olla nii kogenud, aga samas noorusliku ajakirja peatoimetaja. 30 aastaga on väga palju muutunud. Kuukirjast on saanud aeglase sisu kõrval ka igapäevasündmusi kajastav väljaanne. Nagu meie lugeja, oleme ka meie liikunud aina enam veebi – sest seal, kus olete teie, oleme ka meie. Kaubamärk on sama, kvaliteet on sama. See kõik ei muutu sellest, kuidas või millises meediumis te meid tarbite.