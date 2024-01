„Valisime koduõppe, sest koolis läheb õpetajate aur nendele, kes vajavad rohkem abi. Suurema potentsiaaliga lapsed jäävad tähelepanuta.“

Signe neljast lapsest kaks on koduõppel. Valik tehti lähtuvalt laste enda soovist. „Näha neid kooli minemas, kuigi nad seda ei soovinud, panigi pähe mõtte koduõppest. Olgugi et vastutus ja kohustus on suured, jõudsime koos otsuseni, et astume selle sammu. Küll saame kõik koos pingutades ja panustades hakkama,“ meenutab naine. Tänaseks on lapsed olnud koduõppel kaks aastat ja Signe pole kordagi mõelnud loobumisele. Suuresti ka seetõttu, et kuna lapsed ise koduõpet eelistavad, pingutavad nad ka tulemuste nimel. See aga ei tähenda, et kõik oleks lihtne.