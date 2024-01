Beebikool aitab kasvada nii vanemal kui lapsel! Miks on beebide huviringid nii kasulikud?

Alushariduse pedagoogi haridusega, kümneaastase lasteaiaõpetaja kogemusega ja Väike Päike huvikooli juhatajana töötav kahe väikese tütre ema Liis Jakimainen teab, et lapse kolmandaks eluaastaks on välja arenenud 85 protsenti tema ajust – seega oskused, mida laps sel perioodil omandab, saadavad teda Liisi sõnul terve elu. „Väikelapsel on tohutu soov ja võime omandada informatsiooni nagu käsn endasse. Sellepärast peaks keskkond, kus nad toimetavad, olema ennekõike toetav. Lapsevanema teadlikkus ja suhtumine lapsesse ning ümbritsevasse on siinkohal võtmetähtsusega,“ selgitab ta.