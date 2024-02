Oled koeraomanik ja perre sünnib beebi? Väldi neid levinud teguviise, kui tahad, et koer ei satuks stressi ja beebil oleks turvaline

Ehkki koertekoolis on omal ajal käidud mõlema koeraga, on loomade iseloomud ja elukogemused erinevad ning nii märkas Geit probleemset käitumist oma lemmikute juures aeg-ajalt ikka. Koerte heaolu ja beebi turvalisuse huvides on omanikupoolne mõistmine aga hästi tähtis. „Kui koera ei mõisteta ja tema heaolu pole tagatud, ei tunne ta end turvaliselt ning siis on koerte ja perre sündivate laste vahelised konfliktid ka kerged tekkima,“ teab naine oma pikast töökogemusest kahjuks liigagi hästi. „Koerte liigutused ei vasta alati sellele, kuidas me neid tõlgendame