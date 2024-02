KRISTIINA BLOGI | Ülipositiivsed lood emadusest tekitavad enda ja beebi suhtes kõrgeid ootuseid, aga kukkumine on valus. Rohkem reaalsust!

Tuttavad naised, kes olid juba emaks saanud, ei maininud reeglina mingisuguseid emadusega seonduvaid raskusi või kui seda ka mõnel üksikul korral ette tuli, oli see niivõrd erakordne, et on mul senini meeles. Näiteks see juhtum, kui sõbranna mainis, et on tütre kõrval kuuendat kuud magamata ja mina pidasin seda ilmselgeks liialduseks