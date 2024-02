„Noorte meeste hoiakuid on vaja lähemalt uurida.“ Pea veerand Eesti 8. klassi poisse arvab, et naised peaks poliitikast eemale hoidma

Hiljuti tehtud uuring näitas, et pea pooled Eesti kaheksandas klassis õppivatest poistest on seisukohal, et mehed sobivad poliitikasse paremini. Pea veerand usub, et naised peaks üldse poliitikast eemale hoidma. Kas olukord on tõesti nii mustades toonides, nagu esmapilgul paistab?