Tahtsin 42aastaselt veel neljandat last. Ta tuligi, täiesti planeerimata

Olen 43aastane ja praeguseks on mul neli last: 24aastane Eliis ja 22aastane Aigar eelmisest kooselust ning kaheksane Emma ja kuuekuune Oliver praeguse elukaaslasega. Lootsin sisimas alati, et mul on kunagi neli last, aga mida aeg edasi, seda ebatõenäolisemaks selle unistuse täitumine muutus. Mul pole küll kunagi olnud rasestumisega probleeme, aga elukaaslane arvas, et meile piisab ühest lapsest küll. Seda enam et kokku oli mul juba kolm last.