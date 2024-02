Ema: laps ütleb, et ma ei armasta teda ja ta tahab uut perekonda. Mina ei kannata aga seda uste paukumist ja trampimist enam välja

„Talle ei sobi mitte miski, kõik viib ta pisarateni, asjad lendavad, uksed pauguvad ja kommunikatsioon on nullilähedane. Näide: ühel õhtul tormas ta vihaselt elutuppa, sest avastas, et tema laual olnud värvipliiatsid olid laual nii-öelda „vales kohas“. Väiksem õde vabandas öeldes, et oli neid laenanud, aga kohe tagasi pannud. Sellele järgnes suur draama ja vihaselt trepist üles marssimine. Kaks tundi hiljem tuli ja virutas ta vihaselt mu ette paberilipiku, kus oli kirjas, et ta ei kavatse enam kunagi rääkida, keegi ei armasta teda ja see on ta elu halvim päev.