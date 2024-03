Lõpueksamid lähenevad: lapsevanem ei pea oma lapsele kodus matemaatikat õpetama, isegi kui ta on ise matemaatikaõpetaja

Kindlasti ei pea lapsevanem kodus oma lapsele matemaatikat õpetama, isegi kui ta on ise matemaatikaõpetaja. Valdav osa õppetööst jäägu ikkagi kooli. Vanemal on ainult meeldetuletusfunktsioon ja toetamise roll. Ilma liigse kontrolli ja tülita tunne huvi, kas kõik vajalik homseks matemaatikatunniks on tehtud, kas konsultatsiooni on vaja laps kohale viia või mis kell vajutada veebikonsultatsiooni lingile. Kui laps soovib teha rohkem, kui koolis toimub, otsi talle lisakursusi – neid pakuvad näiteks ülikoolid.