Põhikooli matemaatika lõpueksam. Ilma paanikata, palun!

Üheksandas klassis õppiv noor teab, et eksamist ei päästa teda miski. Kui matemaatikaga pole suhted just kõige paremad, on hirm kerge tulema või juba lootusetult kohal. Kuidas mõelda pingeline kevad enda jaoks leebemaks ja mis imerohtu võtta, et matemaatika lõpueksam ikkagi õnnestuks?