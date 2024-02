Helen Adamson raseduse kõige hirmutavamast hetkest: kõrvus kumises ja pilt virvendas, viis minutit tõe ootamist tundusid igavikuna

„Loodan, et oskan oma lapsele häälestuda ja aitan tal aru saada, kes tema on. Soovin aidata tal välja kujuneda ja maailmas oma kohta leida. Tahan lubada lapsel kogeda kõiki tema emotsioone ja aidata tal neid reguleerida. Sealjuures loodan, et kasvan ka ise temaga koos,“ mõtiskleb Helen, kui küsin temalt, milline ema temast võiks saada. Naine räägib rahulikul toonil, küpselt. Ta on valmis peagi algavaks uueks eluetapiks koos päris oma perekonnaga.