Mu laps sündis, sooled ja magu kõhust väljas

Marii Partsi rasedus möödus kolmanda raseduskuuni täiesti tavapäraselt, kuni ta sai OSCARi testil karmi diagnoosi. „Mu süda jättis löögi vahele. Aimasin, et nüüd sealt tuleb midagi,“ meenutab noor ema hetke, mil ta mõistis, et kõik pole nii, nagu peaks. „Arst ütles, et mu lapsel on gastroskiis ja et ma igaks juhuks seda haigust ei guugeldaks. Ta lubas saata mulle ise materjale, mida ta ka hiljem tegi.“ Arst ütles Mariile ka seda, et naisel on nädal aega otsustada, kas jätab lapse alles või mitte.