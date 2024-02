Laps sai päranduseks raha ja kinnistu: millised on vanemate võimalused raha kasutamiseks?

Martin ja Kerli on 3-aastase Anni vanemad. Hiljuti suri Anni vanaema Maali, kes pärandas kogu oma vara Annile. Pärandvara hulka kuulus väärtuslik kinnistu ja vanaema pangakontol olev raha. Anni vanemad soovivad kinnistu maha müüa, et minna perega pikemale reisile välismaale. Vanaema poolt Annile pärandatud raha soovivad nad Anni nimel investeerida. Millised on Anni vanemate võimalused lapse vara kasutamiseks?