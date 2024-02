KRISTIINA BLOGI | Kui lastele olen ostnud riided igaks ilmaks, siis ise käin sama mantliga suusarajal ja teatris...

Ühest küljest ajas see situatsioon mind naerma, teisalt aga tekitas asjaolu, et väike laps on kaamosega juba sedavõrd harjunud, natuke nukrustki. Naljaga pooleks võiks öelda, et temast on saamas tõeline eestlane, kelle jaoks suurema osa aastast eksisteeribki viiskümmend pluss halli varjundit – ja seda muidugi palju igavamas tähenduses kui see, mida pidas silmas ühe kuulsa raamatu autor.