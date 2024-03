Omastehooldajaks nimetatakse ametlikult inimest, kes hooldab oma lähedast täiskoormusega ja saab omavalitsusest vastavat toetust. Toetuse summa sõltub sellest, kui suure abivajadusega on hooldatav ehk et kas talle on määratud keskmine, raske või sügav puue. Keskeltläbi jääb see summa 30–120 euro vahele kuus. Puhkepäevi omastehooldajad enamjaolt ei saa, sest napi toetuse eest ei jõua nad ise asendajat palgata ning riik sellist teenust ei paku.