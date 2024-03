Benji-hüpe ja vasaraheide beebidega

Kui Hõbe oli kuuekuune, sisenesin ühel lumisel laupäevahommikul Tallinnas spordihalli, kus teeb beebivõimlemist akrobaat ja tsirkuseartist Vello Vaher. Kuigi helistasin Vellole juba siis, kui beebi oli kolmekuune, siis kohale jõudsime alles kolm kuud hiljem. Pidin selgitama, et ühelt poolt ei mahtunud nädalavahetuste hommikune trenn meie graafikusse, aga samas möönsin, et suuresti venitas trenni jõudmist nii pikalt hirm, et kuidas ma seal väikese beebiga hakkama saan.