Kaotasime oma suhte vaid poole aastaga. Õnneks leidsime selle taas, tänu teraapiale

Püüdsime beebit pikki aastaid ja saime aega vanemluseks valmistuda. Olime mehega teineteise kõiki külgi justkui tundma õppinud ning lubanud, et me ei hakka iial teineteise vajadusi ignoreerima. Lubasime, et kui beebi sünnib, jätkame paarisuhtele ka lapse kõrvalt aja võtmist ning kui mured tekivad, läheme kohe teraapiasse. Spoiler alert – me ei läinud. Vähemalt mitte kohe.