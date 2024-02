Beebiootus...ootamatult ja üksinda. „Jäin planeerimatult rasedaks. Otsustasin lapse alles jätta ja lapse isale mitte öelda“

Kerstin oli oma nüüdseks kolmeaastase tütre isaga suhtes olnud poolteist aastat, kui avastas, et ootab last.

Paar oli beebiuudise ajaks koos elanud napilt aasta, aga kuna mees töötas (nüüdseks ka elab) välismaal, siis pigem oli tegemist visiitsuhtega. Naine ise oli ootamatute triipude üle üliõnnelik. „Otsustasin uudise mehele teatada siis, kui ta Eestisse tuleb. Valmistasin kodus romantilise õhtusöögi ja kui magustoiduni jõudsime, siis ütlesin, et olen rase. Ma nägin kohe tema reaktsioonist, et see polnud uudis, mida ta ootas või mis üldse teda kuidagi rõõmustaks. Ta muutus väga kohmetuks... Väga-väga vaikseks. Alguses mõtlesin, et ta on lihtsalt kerges šokis... Aga selleks, mis pärast välja tuli, polnud ma küll valmis.“