31% esimese klassi lastest on ülekaalulised. Kuidas lapses treenimisharjumust tekitada?

Laps on kodu peegel, seda ka sportimise mõttes. Tervise Arengu Instituudi 2022. aastal läbiviidud õpilaste kasvu uuringu tulemused näitavad, et 31% esimese, neljanda ja seitsmenda klassi õpilastest on liigse kehakaaluga. Kahjuks on need näitajad liikunud aastatega kasvavas suunas. Kuigi koolis on küll kehaline kasvatus, siis harjumus sporti teha tuleb ikkagi kaasa kodust.