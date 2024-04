Robert Linna isadusest: kunagi arvasin, et armastusest piisab. Tegelikkuses olen kehtestanud rohkem reegleid ja raame

Ansamblite Elephants From Neptune, Kuradi Saar ja Lexsoul Dancemachine laulja Robert Linna peres sirguvad kaks loomingulist last: 7aastane Albert ja 4aastane Evi. Alberti lemmikuks on koolis draamatund, kust ta saab ilmselt inspiratsiooni ka lõputute naljalugude tarvis. Need on kujunenud pere jaoks iga-aastaseks jõululaupäeva hitiks. Väike Evi tantsib, joonistab ja armastab riietada pere lemmikut – taksikoer Jukut.