Egiptuse perereisi ABC

Parim aeg Egiptuse kuurortpuhkus ette võtta on oktoobrist aprillini, mis tähendab, et praegu ootab sind ees ideaalne ilm 23–26kraadise õhu- ja 22–23kraadise veetemperatuuriga Punases meres. Et tegu on kõrbealadega, võta reisile minnes siiski jakk kaasa, sest õhtul ja öösel võib temperatuur langeda 14–15 kraadini.