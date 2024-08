Kas kolmeliikmeline pere saab söönuks 60 euro eest nädalas? „Võimatu! See ei ole ju reaalne!“ ütlesid teised

Treeneri toitumisplaanist ei loobu

Olen juba pikemat aega toitudes järginud treeneri ette antud makrotoitainete tasakaalu, hiljuti astus sellele rongile ka minu abikaasa Erik. Mõlemad jaotame toidust saadud kilokaloreid sedasi, et neist 35% tuleksid süsivesikutest, 35% rasvadest ja 30% valkudest. Toidukordi on meil päevas üldiselt neli. Seni on meil kulunud toidupoes iga nädal umbes 120 eurot.