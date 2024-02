Liilit Kirss: pärast seitset IVF ringi 2 aasta jooksul tean, et laps ei tule tellimise peale. Arvasin, et see kõik on lihtsam...

Vahelepõikena räägib ta, et temagi on kuulnud naistest, kes sünnitavad 42–46-aastaselt. „Aga siin peab aru saama, et reeglina ei ole tegemist esmasünnitajatega. Olin selles vallas selgelt liiga muretu. Arvasin, et see kõik on palju lihtsam...“