JURIST VASTAB | Laste kulud on aastatega tunduvalt kasvanud, nende isa keeldub elatissumma muutmisest. Kas ja mida ma teha saan?

Mul on 16aastane poeg ja 12aastane tütar. Kooselu laste isaga lõppes, kui tütar oli vaevu kahene. Kohtu kaudu lasin laste isalt mõlemale lapsele välja mõista elatisraha 160 eurot, kokku 320 eurot.

Nüüd ei tule ma sellise rahaga kuidagi toime – üürin korterit, mõlemad lapsed käivad trennides ja riidedki on teismelistele nii palju kallimad kui väikelastele. Olen proovinud laste isaga rääkida, kas ta oleks nõus edaspidi tasuma elatist vähemalt seadusega paika pandud miinimummääras, kuid saanud eitava vastuse. Ta raiub, et temalt on kohtu kaudu elatis välja mõistetud ja selles summas kavatseb ta maksta kuni laste täisealiseks saamiseni. Kas nii ongi või saan kuidagi elatisraha suurust muuta?