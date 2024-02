Uus tase: ainulaadsel VR-elamusõhtusöögil kohtuvad müstilised eesti maitsed ja virtuaalreaalsus

PROTO peakokk on meister, kes ühe õhtusöögi vältel kasutab erinevaid tehnikaid ja kunste, et tuua esile iga toiduaine parimad omadused ning kindlustab, et lõpptulemus viiks sööjail keele alla. VR-elamusõhtusöögil käinud Jürgen Pärnsalu kiitis just pakutavat taimetoidumenüüd: „Taimetoit oli kihvtilt lahendatud. Puhtad maitsed, eestipärased, aga moodsad.“

Mis teeb õhtusöögi eriliseks, pole aga pelgalt maitseelamused, vaid kordumatu virtuaalreaalsuse kogemus toidukäikude vahel. Kuni viieminutiliste interaktiivsete seansside jooksul saab rännata mööda Eesti maastikke: konnata metsas, ekselda rabas, tallata taluõuel ja kui hästi läheb, võib koguni krati otsa komistada! Virtuaalreaalsuse lõbusatesse seiklustesse ei pea sukelduma sugugi üksi. Kaheksast inimesest koosnev laudkond, kus igaüks läbi virtuaalreaalsusprillide avatari kuju võtab, kogeb samu elamusi, omavahel saab suhelda ja teiste tegevusi näeb samuti.

Juba VR-elamusõhtusööki kogenud ei jõua ära imestada: „Esmased muljed on ebareaalsed. Mul on hea meel, et Eestisse on toodud lisaks mämmimisele selline tore elamus, nagu sellega on PROTO avastustehas välja tulnud,“ rääkis Ženja Fokin TV3 saates „Stuudio“.

„Müstilised eesti maitsed“ on rohkem kui lihtsalt õhtusöök – see on avastusretk Eesti kultuuri ja maitsete maailma. Kogu üritus kestab kokku 2,5–3 tundi ja iga hetk pakub midagi uut ning põnevat, ühendades maitse- ja virtuaalreaalsuse elamused harmooniliseks tervikuks.

Sellest unustamatust kulinaarsest ja virtuaalsest seiklusest on võimalik osa saada vaid valitud kuupäevadel: 9. märtsil ja 15. märtsil PROTO avastustehases.