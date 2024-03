Peatoimetaja veerg | Kõik puhkused ei pea tähendama seiklusi. Mõnikord on vaja lihtsalt liikumatult istuda ja vaadata lapsi lõbutsemas

Kuni 2021. aasta märtsikuuks olin Eesti viis kuud kestnud novembrist surmani tüdinud, lapsed olid aina nohused ning meie mehega kordamööda nende kõrvalt kodukontoris töötamisest stressis. Kõik, mida ma vajasin, oli nädal puhkust. Mitte sellist puhkust, mida ma senises elus puhkuseks olin pidanud – mööda maailma ringi seigeldes –, vaid puhkust, kus ma istun liikumatult, raamat süles, ning vaatan, kuidas lastel on lihtsalt lõbus.

Sõin kõik oma sõnad ära, mida aastaid rusikaga rinnale tagudes korrutanud olin, ning otsisin välja piletid Egiptusesse. Lennutasin terve pere seitsmeks päevaks päikese alla ning puhkasin selle ajaga nii enda kui perekonna nii välja, et tulin tagasi koju ja tööle uue inimesena.

Pärast seda olen kuurortreisile isegi ihuüksinda sattunud, kui lained pea kohal jälle kokku löönud. See ei ole aga välistanud meie suuri perereise, mis hommikust õhtuni täis avastamist ja seiklusi – need kaks on lihtsalt täiesti erinevad.