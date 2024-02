Väikelapse pidevad vihahood viivad mõistuse ja teevad nõutuks? Kliinilise psühholoogi nõuanded lapse efektiivseks rahustamiseks

„Kui mu 3-aastane laps saab vihaseks, vaatab ta mind kissis silmade, kokku surutud hammastega ja mõnikord isegi uriseb. On üsna selge, et ta on kuri, ja ta vihastab väga kergesti, kui ei saa, mida tahab, või kui ma talle ei ütlen. Varem oli tal ka probleeme löömisega, aga õnneks sain selle siiski välja juuritud. Aga kuidas saaksin ma teda õpetada oma viha väljendama kõige tervislikumal viisil?“ küsib lugeja. Vastab lastega töötav kliiniline psühholoog.