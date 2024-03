Kõik, mida pead teadma beebi unest. Unenõustaja: kui lapse magama saamiseks tohutus unevõlas keset ööd autoga sõidad, paned teid mõlemat ohtu

Unenõustaja Uneliiva Livia ehk Livia Mordant ütleb, et vastsündinud (beebid kuni kolmanda elukuuni) magavad kuni 18 tundi ööpäevas ja uni võib olla väga lünklik. „Beebide kolme esimese elukuu uni on hästi pindmine – see on nende jaoks ju suure keskkonnamuutuse aeg, mil nad jõuavad kõhust pärismaailma ja peavad sellega kohanema. Ühtäkki on beebi ümber hoopis teised helid ja valgus...“