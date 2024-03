KRISTIINA BLOGI | Kui iga töölt eemal oldud päev teeb rahakotti augu, ei jäägi mõnel perel muud üle, kui tõbine laps lasteaeda viia

Iga kord, kui plaanin mõne sõbra või tuttavaga kohtumist, sünnipäevale minemist või muud, kordub kokkuleppes mantrana: „Aga no vaatame, kas kõik on selleks ajaks veel/juba terved.“ Väikeste lastega peredes on Eesti kliimas suurema osa aastast põhiteemaks haigused, olgu need siis niisama tüütud „tavalised“ nohud-köhad või tõsiselt murettekitavad kõrge palaviku või oksendamisega raskemad viirused.