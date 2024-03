Kas ja milliste ravimite tarbimine rasedana on ohutu? Perearst: tihti unustatakse, et limonaadis võib peituda rohkem keemiat kui mõnes tabletis

Ravimeid peljatakse enamasti suure nn keemiasisalduse tõttu. Kas sel hirmul on aga tegelikult põhjust? „Tihti unustatakse, et näiteks limonaadis võib peituda rohkem keemiat kui mõnes tabletis. Mõni joob Coca-Colat, kus on sees kofeiin ja palju suhkrut koos lisaainetega. Mõni tarvitab tundmatuid toidulisandeid... Või ravimteed või erinevad teesegud – teame üht-teist rahvaravis kasutatava raudrohu ja kummeli kohta, aga on paljut, mida me ei tea. On olemas isegi selliseid ravimtaimi, mis võivad raseduse katkestada.“