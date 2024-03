Tallinna riigigümnaasiumid alustavad taas õpilaste vastuvõttu! Palju lapsi vastu võetakse ja millised on koolide eripärad?

Mustamäe riigigümnaasiumi õppekava on ehitatud üles mitmekesisena ja tähtsal kohal on partnerite poolt pakutavatel võimalustel. Fookuses on nii ettevõtlus, praktiline loodusteadus ja tehnoloogia kui ka gümnasisti kui ennastjuhtiva õpilase areng ning tema heaolu toetamine. Eraldi õpperühm on avatud ka saavutussportlastele. „MURG pakub õpilastele õppimiseks ja arenemiseks väga mitmekesiseid võimalusi. Meie jaoks on oluline toetada noorte arengut nii inimese kui kodanikuna. Oleme loonud keskkonna, mis toetab ettevalmistust edasisteks õpinguteks ka nõudlikemates valdkondades. MURGis armastame ka sporti, muusikat ja paljusid teisi põnevaid väljakutseid,“ rääkis kooli direktor Raino Liblik.