5 ideed, mida teha hakklihast

Hakkliha ostma asudes saad valida esmalt sobiliku looma liha – kas kana, sea, veise või lamba oma. Teiseks saad lähtuda rasva­sisaldusest. Seahakkliha on rasvane ja roas mahlane, samas kui veisehakkliha on kergem ja kuivem alternatiiv. Mahlaste lihapallide jaoks on hea võtta pooleks sea- ja veisehakkliha, ent võid valmistada need ka päris 100% veisehakklihast.