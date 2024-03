Mu laps sai mänguväljakul viga või teda kiusatakse - kas ja kuidas sekkuda ning kiusaja vanematega rääkida?

„Mu viieaastane laps mängis pärast lasteaeda oma rühmakaaslastega mänguväljakul. Kaks poissi lükkasid ta liumäelt alla, nii et ta lõi ära oma pea ja selja. Ma jooksin koheselt ta juurde, haarasin ta oma embusesse ja karjusin refleksist teiste laste peale küsides, miks nad nii tegid. Ma tunnen, et mu lapsel vedas, et ta viga ei saanud. Teiste laste vanemaid polnud kuskil näha, aga kuna ma neid tean, siis tahaks ma nendega sellest rääkida. Aga kas ma peaks? Ja kuna lapsed käivad samas rühmas, siis kas ma peaks rääkima ka õpetajaga? Ma ei taha olla pealekaebaja, aga see olukord oleks võinud lõppeda palju kurvemalt, nii et ma ei taha ka lihtsalt vait olla...“