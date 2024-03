KUULA | Kas sina tead, millised on täiskasvanute ja laste rauapuuduse sümptomid?

Kuna Laura enda perekonnas on rauapuudus probleemiks olnud, on ta selle teema endale südameasjaks võtnud. Majandust, toitumisteadust ja biomeditsiini õppinud naine asus koos hea sõbranna ja äripartneriga välja töötama hoolikalt läbimõeldud toidulisandeid ja rauaga rikastatud lastetoitu. Nõgeli raua tooted on praeguseks laialdaselt tunnustatud ning turule on toodud ka rauaga rikastataud lastetoit.