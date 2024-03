Milleks on väikelastel vajalik D3-vitamiin ja millal on tarvis lapsele anda piimhappebaktereid?

Piimhappebakterid on elusad mikroorganismid, mis aitavad kaasa seedimisele ja soolestiku mikrobioota tasakaalule. Piimhappebakterid elavad meie soolestikus ja konkureerivad kahjulike bakteritega, takistades nende liigset paljunemist ning haiguste teket. Head piimhappebakterid ehk probiootikumid toetavad immuunsüsteemi ja aitavad ennetada allergiaid ning põletikke. Piimhappebaktereid saab toidust, näiteks jogurtist, keefirist ja muudest hapendatud toodetest, aga ka toidulisanditest, mis sisaldavad erinevaid probiootilisi tüvesid. Lapsele on soovitatav anda probiootikume, kui ta on saanud antibiootikumiravi, mis võib häirida soolestiku mikrobioota loomulikku tasakaalu. Lisaks sellele on probiootikumid kasulikud lapse seedimisele, immuunsüsteemi normaalsele talitlusele ja tõstavad vastupanuvõimet sooleinfektsioonidele. Iga piimhappebakter pole probiootikum. Probiootikum on uuritud ja tõestatud omadustega piimhappebakter.

Bifimar® on Nordwise® esimene toidulisand lastele, mis sisaldab nii D3-vitamiini kui ka kahte probiootilist bakteritüve: Lactiplantibacillus plantarum MCC1 ja Bifidobacterium infantis. Need bakterid, laktobatsill ja bifidobakter, on inimese organismile omased ning aitavad hoida ja taastada soolestiku normaalset mikrobiootat. Bifimar® on vedelal kujul ja seda on lihtne lapsele anda. Piisab viiest tilgast päevas, mis sisaldavad 4 miljardit elusat mikroobirakku ja 10 mikrogrammi D3-vitamiini. Bifimar® ei sisalda gluteeni, laktoosi, säilitusaineid ega kunstlikke värv- ja maitseaineid. Bifimar® on valmistatud Eestis ja vastab kõige kõrgematele kvaliteedinõuetele.