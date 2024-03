Appi, meie suhtes on kolmas liige - ämm. „Mees lubas ämmale, et too võib meie lapse nime koos temaga valida. Minult ei küsinud keegi!“

Katja on abielus olnud 7 aastat ja koos abikaasaga on neil 3 last. Naine meenutab, et esialgu võluski teda kaasa juures just see, kui lähedane ta enda perega on. „Ma olin varem suhtes olnud pigem meestega, kes ohkasid kui nägid, et ema helistab. See oli nii värskendav, et tema käis hea meelega vanematel abiks, tundis nende käekäigu vastu huvi. See tekitas tunde, et talle saab loota ja ta on inimene, kellega ka ise pere luua.“