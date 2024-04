„Adenoid ei lasknud lapsel päeval hingata ega öösel magada ja tõi kaasa kuulmislanguse. Olime perena omadega täiesti läbi“

Adenoid on neelumandli vohand, mis võib 2.–4. eluaastal suureneda. Kui adenoid on väga suur, võib see lastel tekitada mitmeid tüütuid probleeme. Kui ninaneel on adenoidi tõttu osaliselt või täielikult suletud, hingavad nad suu kaudu, magavad rahutult ja norskavad. Vahetult ninaneelu kõrval asub sissekäik keskkõrva. Kui õhk kuulmetõris ei liigu, koguneb trummiõõnde vedelik. Nii tekib lastel probleeme kuulmisega, mis võib mõjuda halvasti kogu arengule.