Pesa keset rohelist Elvat: kodu ei peaks kujundama mõeldes, et see maha müües paljudele meeldiks, vaid nii, et ei tahakski seda kunagi müüa

Ühekorruselise maja esikus tervitavad meid ornamentidega marokolikud põrandaplaadid. Esmane pilk elutoa ja köögi poole reedab, et maja igas nurgas on peidus põnevaid taaskasutusleide. Kõik asjad siin majas on vintage’i-­hõngulised. „Meil polegi vist ühtegi mööblieset peale köögimööbli ja ühe IKEA lasteriiuli, mis oleks otse poest toodud