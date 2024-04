Rohelise mõttelaadiga pesa keset rohelist Elvat

2020. aasta algul püstitatud väike moodulmaja on täis pere­rahva oma kätetööd. Kodu said nad ehitajalt kätte n-ö valge karbina ja nii kulude kokkuhoiuks kui ka isetegemise soovi tõttu on kogu siseviimistlus Getteri ja Remi tehtud. Viimase aasta jooksul tuli neil mõte muu hulgas maja planeeringut muuta ja kahest avarast magamistoast sai kolm tuba: suur magamistuba vanematele ning kaks väikest lastele. Tubade­vahelise seina püstitasid nad loomulikult ise. „Teeme võimalikult palju ise. See annab heaolutunde ja ka kodu muutub samm-sammult just meie moodi,“ sõnab Getter.