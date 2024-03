Prill-laua soojendus, WC-dušš ja öövalgusti: tualetis käimise tulevik on kohal

Vannitoasisustuse tootja Duravit on välja töötanud uue põlvkonna tualetipoti SensoWash® D-Neo, mis pakub uusi mugavaid funktsioone, olles samas parima hinna ja kvaliteedi suhtega nutitualett Eesti turul. Mis SensoWash® D-Neo nii silmapaistvaks teeb?

Kohene pesemisvõimalus

Kes on harjunud autoistmesoojendusega, oskab hinnata samasugust mugavust ka tualetipoti juures. D-Neol on võimalik reguleerida istelaua temperatuuri ja see ka välja lülitada. Kui siiani on prill-laua soojendus olnud kasutusel vaid kõrgema hinnaklassi seeriates, siis SensoWash® D-Neo teeb selle mugavusfunktsiooni kättesaadavaks ka väiksema eelarvega vannitoa sisustajale.

Kellele meist meeldiks öösel vannituppa minnes tuld põlema panna? SensoWash® D-Neoga jääb see minevikku.

Peale selle üllatab D-Neo ka oma nutikate pesemisfunktsioonidega. Paljudes tualettruumides on küll juba ka praegu olemas käsidušid, aga SensoWashi® puhul on see ehitatud tualetipoti sisse. Esmapilgul ei olegi seda näha, kasutamise ajaks liigub dušiotsik aga istelaua seest välja. Kahe veeväljundiga otsik toimib nii bidee- kui ka istmikudušina. Veetemperatuur ja -surve on reguleeritavad. See on imeline lahendus nii intiimhügieeni eest hoolitsemiseks kui ka perekondadele, kus kasvavad väikesed lapsed.

Spetsiaalne andur takistab dušifunktsioonide aktiveerimist, kui neid pole vaja. Veejoa suunda, intensiivsust ja temperatuuri saab mugavalt vastavalt oma soovidele seadistada juhtimispuldilt. Ka dušiotsiku hügieenilisus on targasti läbi mõeldud – enne ja pärast kasutamist peseb antimikroobsest roostevabast terasest dušš automaatselt ära ka iseennast.

Samuti on nutikalt lahendatud tualeti öine kasutamine. Kellele meist meeldiks öösel poole une pealt vannituppa minnes suurt tuld põlema panna? SensoWash® D-Neoga jääb see ebameeldivus minevikku, sest selle öörežiim valgustab vannituba piisavalt, et näeksid turvaliselt liikuda.

Teaduslik lähenemine hügieenilisusele